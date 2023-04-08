"إيران" تعلن إجراء مناورة بحرية دعماً للشعب الفلسطيني

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت8/4/2023م، عزمها إجراء مناورةٍ بحريةٍ دعماً للشعب الفلسطيني.

وأكد قائد القوات البحرية في حرس الثورة العميد علي رضا تنغسيري، إجراء مناورة بحرية دولية الخميس المقبل دعما للشعب الفلسطيني.

وأشار تنغسيري إلى أن المناورة ستجري في المياه الشمالية والجنوبية لإيران بالتزامن مع عدد آخر من الموانئ حول العالم.

وأمس الجمعة ، ادانت وزارة الخارجية الإيرانية،الاعتداءات "الإسرائيلية" على قطاع غزة وجنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إن "هذه الاعتداءات، التي نُفّذت استمراراً لتدنيس المسجد الأقصى، والهجوم الوحشي على المصلّين الفلسطينيين، تُعَدّ انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى رد فعلٍ رادعٍ وفعّالٍ من المجتمع الدولي، مُحمّلاً العالم والمنظمات الدولية "مسؤوليةَ الأعمال العدوانية لـكيان الاحتلال".

وأشار كنعاني إلى تأكيد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، ضرورةَ عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، واتخاذ موقف قوي، تؤكد فيه الدول الإسلامية الوحدة في دعمها الشعب الفلسطيني المظلوم، ومنع تكرار تدنيس المسجد الأقصى، ووقف العمليات العدوانية ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي، "من أجل اتخاذ موقف مشترك في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، ومواجهة الجرائم الصهيونية".