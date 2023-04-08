مكة: أكثر من 15 مليوناً من المصلين في النصف الأول من رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم السبت 8/4/2023، حصيلة عدد المصلين خلال النصف الأول من شهر رمضان.

وأوضح الشيخ السديس، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استقبلت خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من 15 مليونا و 700 ألف مصلٍ ومصلية في المسجد النبوي الشريف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن السديس قوله إن إجمالي عدد المصلين من غرة شهر محرم لهذا العام وحتى اليوم بلغ 163 مليون مصل ومصلية.

وأكد أن الوكالة هيأت المسجد النبوي للزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها المسجد النبوي لضمان إنسيابية الحركة، كذلك تعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه وتسهيل جميع الخدمات لينعم الزوار والمصلين بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.