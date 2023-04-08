بث مباشر مباراة ريال مدريد وفياريال الان يلاشوت- بث مباشر ريال مدريد وفياريال، يواجه ريال مدريد الاسباني بعد قليل غريمه لحساب الجولة الـ28 من الدوري الاسباني الممتاز فياريال على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو وعينه على مواصلة الحفاظ على المركز الثاني للدوري الاسباني الممتاز والبقاء على فارق 12 نقطة مع المتصدر برشلونة.

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لهذا سيكون بعد قليل وعند الساعة الـ22:00بتوقيت مكة المكرمة عمليات بحث كثيرة ومكثفة على رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الاسباني الممتاز والذي من المقرر ان تذاع عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية.

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ومشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الاسباني سيكون عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports 1 HD Premium بتعليق: عصام الشوالي.

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وبث مباشر مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري سيكون اللقاء تحت قيادة الحكم الدولي خافير ألبيرولا روخاس ، و حكم فار: دافيد خيمينيز ميديي، علماً أن مباراة إياب الدوري بين ريال مدريد وفياريال انتهت بفوز فياريال ينتيجة 3 مقابل هدف واحد.

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