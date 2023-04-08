مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم السبت8/4/2023م، الرصاص تجاه قوات الاحتلال في مدينتي قلقيلية ونابلس بالضفة الفلسطينية المحتلة.

ووفقاً لـ"إذاعة الجيش"، فإن إطلاق نار استهدف قوة "للجيش الإسرائيلي" قرب أحد مداخل نابلس، دون وقوع إصابات.

فيما قال موقع "خدوشوت سدي"، إن عمليتا إطلاق نار ضد قوات الجيش وقعتا قبل قليل في منطقتي نابلس وقلقيلية دون وقوع إصابات.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة أوضاعاً أمنية صعبة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن ارتقاء شهداء، وإصابة واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومون لاستهداف جنود الاحتلال في تلك المناطق ردا على الجرائم المتكررة بحق الفلسطينيين.