مسؤولون سعوديون في إيران لبحث إعادة فتح السفارة والقنصلية

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، إن مسؤولين سعوديين وصلوا إلى إيران لبحث إجراءات إعادة فتح سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، بعد أن توسطت الصين في اتفاق لإعادة العلاقات بين الدولتين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بوصول “الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العاصمة طهران، وذلك إنفاذا للاتفاق الثلاثي المشترك”.

وبعد عداء استمر سنوات وأجج الصراعات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، اتفقت إيران والسعودية في مارس/ آذار على إنهاء الخلاف الدبلوماسي بينهما وإعادة فتح الممثليات الدبلوماسية.

وساعد الرئيس الصيني شي جين بينغ في التوسط في الاتفاق المفاجئ الذي يهمش الولايات المتحدة.

وقطعت السعودية العلاقات مع إيران في 2016 بعد اقتحام سفارتها في طهران وسط خلاف بين البلدين بشأن إعدام الرياض رجل دين شيعيا.