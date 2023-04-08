بعد خسارة الكلاسيكو..إدارة برشلونة تتخذ عدة قرارات

يواصل مسئولو برشلونة، العمل على حل الأزمة الاقتصادية للنادي الكتالوني في الموسم الحالي.

ويحتاج البارسا لخفض الرواتب بقيمة 200 مليون يورو أو تحقيق دخل، كي يسجل لاعبين جدد في قائمته بالموسم المقبل.



وحسب صحيفة "سبورت"، فإن خسارة الكلاسيكو، دفعت إدارة برشلونة للتفكير بوضوح في حاجة الفريق للاعبين أكفاء للمنافسة على أعلى مستوى.



وأشارت إلى أن إدارة برشلونة تنوي الاستماع للعروض القادمة للعديد من اللاعبين، لكن القرار النهائي بشأن البيع سيكون للجهاز الفني.



وأوضحت أن برشلونة يطمح لتحقيق أكثر من 120 مليون يورو من المبيعات التي تتضمن ترينكاو ولينجليت وصامويل أومتيتي ونيكو.



وذكرت أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، حذر من وجود عمليات بيع، مع طرح أسماء مثل فيران توريس وجوردي ألبا وأنسو فاتي، لكن هذا لا يعني أن مغادرتهم أمر مفروغ منه.



وقالت سبورت "كل شيء سيعتمد على العروض المهمة التي ستجعل عمليات البيع قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق مع اللاعبين أنفسهم".



وكشفت أن ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة، استطلع رأي جميع وكلاء لاعبي الفريق، لمعرفة إذا كان من الممكن أن يحصلوا على عروض، وستقيم الإدارة كل حالة على حدة.



ويدرك برشلونة منذ أسابيع، أن أندرياس كريستنسن يحظى باهتمام أندية إنجليزية، ولذلك يدرس المسئولون، مصير المدافع الدنماركي.



كما يفكر برشلونة في بيع رافينيا لاسترداد الأموال التي استثمرها النادي الكتالوني للتعاقد مع الجناح البرازيلي