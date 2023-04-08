وزيران "إسرائيليان" يهددان بعودة الاغتـيالات في غزة والسنوار على رأس القائمة

هدد وزيران "إسرائيليان"، مساء اليوم السبت8/4/2023م، بعودة سياسة الاغتيال ضد قادة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حال استمرار الإرهاب من غزة، وفق قولهما.

وبحسب قناة كان "الإسرائيلية"، فإن وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر هدد باغتيال رئيس حماس يحيى السنوار، قائلاً:" قائد حماس بغزة يحيى السنوار هدف للاغتيال".

بدوره، قال وزير الطاقة "يسرائيل كاتس":" إذا استمر الإرهاب من غزة فإن سياسة الاغتيالات ستعود إلى الطاولة

وفي تصريح صحفي سابق، ردّ المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، على الدعوات الإسرائيلية لاغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار.

وقال أبو عبيدة في تصريح مقتصب عبر قناته على "تلغرام"، إنه "في ضوء تهديدات العدو الجبان، فإننا نحذر وننذر العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد، يحيى السنوار، أو أي من قادة المقاومة هو إيذان بزلزال في المنطقة وبرد غير مسبوق".