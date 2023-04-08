رام الله تعقد اختبار التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والمساندة

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي برام الله بالضفة المحتلة، اليوم السبت 8/4/2023، اختبار التوظيف للمتقدمين للوظائف التعليمية والمهنية والمساندة، وعددهم 45800 متقدم ومتقدمة.

وقالت التربية في بيان، إنه تم تنظيم الاختبار في مديريات التربية والتعليم كافة بما فيها القدس، وتوزع المشاركون على 270 قاعة بمشاركة 8 آلاف معلم ومعلمة، وإداري وإدارية، شاركوا في الإشراف على تنظيم الاختبار والمراقبة والعمليات الإدارية المرافقة، بعد أن تم سابقا الإعلان عن التقدم لطلبات التوظيف، وفرزها وتدقيقها من الوزارة وديوان الموظفين العام.

وأكدت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة خلال الأيام القليلة المقبلة، لا سيما بعد تبني إجراءات من شأنها تسريع ذلك، ومنها أن تكون عمليات التصحيح والإدخال لأوراق الإجابات إلكترونيا، ما سيتيح المضي السير في الخطوات الأخرى ومنها عقد المقابلات لمجتازي الاختبارات وإعداد سجل التوظيف، معتبرة أن نجاح عقد الامتحان يتوج جهودا تواصلت على مدار الساعة.