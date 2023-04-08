راصد جوي يوضح الحالة الجوية المتوقعة قبل منخفض الأربعاء

بين الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم السبت8/4/2023م، الحالة الجوية المتوقع أن يتأثر بها طقس فلسطين خلال اليومين المقبلين وقبل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد نهاية الأسبوع الجاري.

وقال العلامي عبر صفحته بموقع" الفيس بوك":" إن ارتفاع آخر وطقس خماسيني أكثر حرارة من المتوقع أن يضرب البلاد يوم غدٍ الأحد بدرجات فقد حدود الـ30 درجة مئوية".

ويوم الإثنين، لفت الراصد الجوي إلى أن درجات الحرارة من المتوقع أن يطراً عليها انخفاض مع بقائها فوق المعدلات، يصاحبها حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأضاف:" إن حالة العدم استقرار الجوي ستصاحبها فرصة لهطول زخات من الامطار فوق مناطق متفرقة بعد ظهر ومساء يوم الإثنين".

أما يوم الثلاثاء 11-4-2023م، من المتوقع أن يطراً انخفاض ملموس على درجات الحرارة في مُقدمة لكتلة هوائية باردة تصل المنطقة.

ويومي الأربعاء والخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي شتوي ماطر وبارد.