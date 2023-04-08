"إسرائيل" تقرر تمديد إغلاق الضفة وزيادة التضييق في رمضان وإغلاق الحرم الابراهيمي

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت 8/4/2023، أن وزير الحرب الصهيوني قرر تمديد إغلاق الضفة وزيادة التضييق خلال شهر رمضان.

ووفقاً لإذاعة جيش الاحتلال، فقد أعلن وزير الحرب يوآف غالانت، تمديد إغلاق الضفة وزيادة التضييق في رمضان.

كما أوعز لجيش الاحتلال مساعدة شرطة الاحتلال في الداخل المحتل.

ويتضمن قرار وزير جيش الاحتلال منع الزيارات العائلية للفلسطينيين في الداخل المحتل، ومنع الزيارات من قطاع غزة للقدس والمسجد الأقصى.

كما قررت قوات الاحتلال، إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل غداً وبعد غد بحجة حلول الأعياد اليهودية.

وتشهد مدن الضفة والقدس توتراً وتصاعداً للعمليات البطولية أعقبت التصعيد على قطاع غزة والانتهاكات المتواصلة في المسجد الأقصى المبارك والقدس.