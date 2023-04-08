د. الهندي: أي عدوان على شعبنا أو الأقصى سيقابل برد من المقاومة

أكَّدَ مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي، أن شعبنا الفلسطيني سيتصدى لكل الاعتداءات (الإسرائيلية) على المسجد الأقصى، خاصةً أنَّ "قضية القدس" تمس العصب الحساس لكل أبناء الشعب الفلسطيني ولكل الأمة العربية والإسلامية.

وشدد الهندي في حديثه لـ"الجزيرة مباشر" على أنَّ لغة التهديد والوعيد التي يطلقها العدو الإسرائيلي إزاء الضربات التي تلقاها مؤخراً لا تخيف شعبنا ومقاومته، مشيراً إلى انَّ أي عدوان على الأقصى، أو شعبنا الفلسطيني سيقابل بردٍ من المقاومة التي تتوحد في خندق القتال.

وقال في صدد الرد على التهديدات، "شعبنا يملك حافز كبير للتضحية والدفاع عن دينه ومقدساته ووطنه، ولديه الحافز للدافع عن كل المعاني السامية التي تتعلق بالإنسان وحريته وعبادته ومقدساته وكرامته، أما العدو فلا يمتلك أي حافز للمعركة في ظل الخلافات الداخلية والهروب من الخدمة العسكرية".

وأوضح د. الهندي أنَّ المعركة مع الاحتلال هي "معركة مفتوحة وطويلة وممتدة"، قائلاً: "شعبنا ينتفض اليوم بأسره؛ ليقاتل العدو بهدف حماية مقدساته والحفاظ على دينه، وثقافته، وأرضه، وكرامته، وحضارته".

وأضاف الهندي: "إسرائيل عندما توهمت أن الانهيار العربي والتطبيع يمكن أن يكون مدخلًا لإنهاء ملف القدس، كانت مخطئة، فهذه القضية تمس بالعصب الحساس للأمتين العربية والإسلامية، لذلك انتفض شعبنا بوجه العدوان".

وتابع: “تطرف حكومة نتنياهو اليمينية دفعها للاعتداء على المعتكفين في المسجد الأقصى، فكان من الطبيعي أن لا تمر هذه الجريمة مرور الكرام، وقد أثبت الشعب الفلسطيني للمرة الألف أنه شعب حر ويعرف كيف يدافع عن مقدساته”.

وذكر أنَّ ضعف الأنظمة العربية واستمرار حالة التطبيع المخزي دفع حكومة الاحتلال إلى زيادة التطرف والاعتداء على المصلين داخل المسجد الأقصى، إذ أن العدو توهم بإمكانية ذبح القرابين داخل باحات الأقصى.

وذكر أنَّ سياسات التطبيع تشجع إسرائيل على ارتكاب الجرائم بحق شعبنا ومقدساته، قائلاً: التطبيع والتواصل مع العدو والسياسات الباهتة، والردود الباردة، واللقاءات الأمنية مثل لقاء (شرم الشيخ، العقبة) كلها تشجع العدو على الجرائم ضدنا".

وحث الهندي الأنظمة العربية والهيئات الإسلامية على اتخاذ مواقف عملية، قائلاً: "نُحيي كل من دان جرائم الاحتلال الإسرائيلي؛ لكن نريد مواقف عملية وليست إدانات وشجب فقط".