حركتا الأمة والجهاد: عمليات المقاومة ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى

استقبل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وممثلها في لبنان إحسان عطايا، أمين عام حركة الأمة الشيخ عبد الله جبري، في مكتبه ببيروت. وبحث الطرفان في التطورات الراهنة، حيث باركا عملية إطلاق النار في مستوطنة الحمرا بمنطقة الأغوار المحتلة، وعملية "تل أبيب"، والتصدي البطولي لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك، والتي تثبت من جديد أن المقاومة جاهزة للرد على جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر بحق المسجد الأقصى والمقدسات.

وأكد الطرفان على أن العمليات البطولية تأتي كردّ طبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق المسجد الأقصى، وعدوانه الهمجي على غزة، وعلى لبنان بعد الرسالة الصاروخية من جنوبه المقاوم على المستوطنات الصهيونية في شمال فلسطين، رداً على تدنيس العدو وقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدين على أن شعوب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم ومحور المقاومة بكل قواه وفصائله صف واحد في مواجهة العدو الصهيوني.

وأشار الطرفان إلى أن إصرار العدو الصهيوني على تدنيس حرمة المسجد الأقصى، والاعتداء على الفلسطينيين العزّل وهم يقيمون الصلاة، وعلى المعتكفين في شهر رمضان المبارك، يدعونا إلى مطالبة الجميع بتقديم الدعم المطلق للمقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وحقها المشروع في الدفاع عن شعبها وأرضها ومقدسات الأمة، على طريق تحرير القدس (العاصمة الأبدية لفلسطين) وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة من النهر إلى البحر.