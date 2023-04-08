الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الأحد 9 ابريل 2023

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/14)، إضافة إلى الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/14).

ونوهت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، مطالبة المسافرين بالتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت المسافرين لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما طالب المسافرين بإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.