انفو فيديو "فلسطين اليوم" : ثأراً بالبارود والنار ..الأقصى خط أحمر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:56 م
08 ابريل 2023
غلاف الفيديوء.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات