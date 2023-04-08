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انفو فيديو "فلسطين اليوم" : ثأراً بالبارود والنار ..الأقصى خط أحمر
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:56 م
08 ابريل 2023
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