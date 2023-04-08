دراسة : تناول المخللات تسبب الوفاة

كشفت دراسة أجرتها جامعة تشجيانغ ونشرت في مجلة "BMC Medicine" ، ان تناول الخضروات المخللة أدت إلى زيادة طفيفة في خطر الوفاة بسبب السكتة الدماغية وسرطان المعدة.

وجد الخبراء أن استهلاك المخللات يرتبط بزيادة مخاطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وعادة من السكتة الدماغية النزفية، عند حدوث نزيف في المخ. بالإضافة إلى ذلك، أدت المخللات إلى زيادة الوفيات بسبب سرطان الجهاز الهضمي، وخاصة سرطان المريء.

كما عانى المرضى من ارتفاع في ضغط الدم.

وفقًا للعلماء، قد يكون السبب هو ارتفاع نسبة الملح في الخضار المخللة.