الذكرى الـ21 لاستشهاد ثلاثة مجاهدين في ملحمة جنين

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

الشهيد المجاهد: شادي إغبارية

كان مخيم جنين على موعد مع فارسه شادي محمد إغبارية "النوباني" في 30 مارس 1983م، لعائلة مجاهدة، قدمت الشهيد نضال الذي استشهد بتاريخ 7 نيسان 2002م.

بدأ مشواره الجهادي في مارس 2002م، وتعرف إلى الشهيد القائد محمود طوالبة وعبد الرحيم فرج وآمن بحركة الجهاد الإسلامي خياراً ضارباً لتحرير فلسطين ، وكان له صداقة مع الشهداء أشرف أبو الهيجاء وإياد أبو الليل.

شارك في معركة جنين أبريل 2002م، وقام بدور حراسة الحي الغربي لمخيم جنين، ومع دخول المعركة شارك في القتال والمقاومة بشراسة لصد العدوان الهمجي في سياق ما سماه الاحتلال عملية "السور الواقي".

الشهيد المجاهد: عبد الرحيم فرج

بتاريخ 15 أكتوبر عام 1975م كان مخيم جنين على موعد مع فارسه عبد الرحيم أحمد فرج لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة وتلقى تعليمه في مدارس المخيم.

انتمى فارسنا عبد الرحيم إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي وتعرض للاعتقال لدى الاحتلال، ثم التحق بصفوف سرايا القدس وأصبح من خيرة مجاهديها في جنين.

شارك في العديد من المهمات الجهادية من إطلاق النار على جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وصد التوغلات الصهيونية للمخيم، كما كانت تربطه علاقة بالعديد من الشهداء أمثال القائد الشيخ محمود طوالبة و الشهيد نزيه أبو سباع والاستشهادي يوسف سويطات وعلاء الصباح وأسامة تركمان وإياد المصري.

الشهيد المجاهد: محمد تركمان

بتاريخ 10 إبريل عام 1974م، كان مخيم جنين على موعد مع فارسه محمد محمود تركمان لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة، وتلقى تعليمه في مدارس المخيم.

انتمى فارسنا محمد لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عام 1996م، بعد خروجه من سجون الاحتلال التي تعرف فيها على خيرة أبناء الجهاد الإسلامي، ثم التحق بصفوف سرايا القدس.

مع اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م شارك في عمليات إطلاق النار التي استهدفت جنود الاحتلال كما كان له دور في صد التوغلات التي كان يتعرض لها مخيم جنين.

شهداء على طريق القدس:

بتاريخ 8 إبريل عام 2002 م كان الفرسان الثلاثة على موعد مع الشهادة خلال معركة الدفاع عن مخيم جنين، حيث استشهد المجاهدون شادي اغبارية وعبد الرحيم فرج ومحمد تركمان بعد أن قصفت طائرات الاحتلال المكان الذي كانوا يتحصنون به ليرتقوا إلى علياء المجد والخلود مقبلين غير مدبرين.