غداً : اضراب شامل في كافة مرافق "الأونروا" بقطاع غزة

يعم غدا الأحد 9/4/2023 الإضراب الشامل في كافة مؤسسات "الاونروا" في دون استثناء وذلك بدعوة من اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في قطاع غزة عقب استمرار الأزمة مع الإدارة.

وأوضح اتحاد الموظفين "انه سيكون له إجراءات لاحقة وحاسمة وغير مسبوقة إن لم تستجب إدارة الوكالة لمطالب الموظفين"

وبين الاتحاد خلال بيان له: ان "الأزمة مع إدارة الوكالة ما زالت قائمة على الرغم من إنجاز جزء يسير جداً من مطالبكم بالإعلان عن عقود حوالي مائتي معلم، إلا أن جميع مطالبنا المذكورة في البيان الأول لم يتم تحقيقها، بالإضافة إلى تشوهات مهارات الصحة وكليات التدريب المهني، وإزاء كل هذا التدهور الخطير في عدم الاستجابة إلى مطالبنا".

وشدد الاتحاد على استمرار العصيان الإداري المُعلن في بيان رقم (1) يضاف إليه اللقاءات الالكترونية عن بعد، بالإضافة إلى مقاطعة الإفطارات الجماعية التي تنظمها الإدارة لما لها من تأثير على مجتمع اللاجئين، وندعوهم للتبرع بهذه الأموال للطلاب الفقراء.