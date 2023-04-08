صحيفة أمريكية تزعم : إيران تهدف لتنفيذ هجمات بالمنطقة"

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن مسؤولين أميركيين على حد ادعائهم أن معلومات استخباراتية لديهم تفيد بأن إيران تهدف لتنفيذ هجمات بالمنطقة قريبا.

قال مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "لدينا معلومات استخبارية تفيد بأن إيران تهدف لتنفيذ هجمات بالمنطقة قريبا".

وفي تصريحات لرئيس لجنة العلاقات الخارجية التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية، عباس غلرو، قال إن إيران تعزز الدفاع الجوي السوري

وأضاف أن "الكيان الصهيوني ليس في وضع جيد داخليًا ودوليًا ويمكن القول إنه في أسوأ حالاته على مدار التاريخ. ويعتبر عدم الاستقرار في الهياكل والائتلافات السياسية داخل إسرائيل من علامات ضعف هذا الكيان".

وفي تعليق على العدوانات الإسرائيلية الأخيرة على سورية، قال إنها "ليست بسبب قوة الكيان الصهيوني، بل بسبب ضعف إسرائيل الإستراتيجي لشعورهم بالاختناق ولكل المناطق المحيطة بالأراضي المحتلة في حوزة محور المقاومة بأسلحة إستراتيجية".

وأعلنت البحرية الأميركية، اليوم السبت، أن غواصة تعمل بالطاقة النووية، ومزوّدة بصواريخ موجهة، بدأت العمل في الشرق الأوسط، دعما للأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.

وذكر المتحدث باسم البحرية، تيموثي هوكينز، في بيان، أن الغواصة "فلوريدا" دخلت المنطقة يوم الخميس، وبدأت بعبور قناة السويس. وأضاف أنها "قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ "كروز" من طراز "توماهوك" وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأميركي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".