طوباس تحت الإجراءات المشددة لليوم الثاني

لليوم الثاني على التوالي ، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 8/4/2023 ، من إجراءاتها العسكرية المشددة في محيط طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية، على حاجزي تياسير والحمرا، وأوقفت مركبات المواطنين المتجهة إلى الأغوار، وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما خلق أزمة مرورية خانقة على الحاجزين.

وكانت قوات الاحتلال، قد أغلقت الحاجزين المذكورين كليا على فترات متقطعة منذ يوم أمس، وكثفت من تواجدها في عدة مناطق من الأغوار، عقب مقتل مستوطنتين بإطلاق نار في الأغوار.