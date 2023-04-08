"45" ألف طالب يتقدمون اليوم في الضفة لاختبار التوظيف للوظائف التعليمية

بدأت وزارة التربية والتعليم بالضفة اليوم السبت 8/4/2023 في تمام الساعة العاشرة عقد اختبار التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والمساندة للعام 2023/2024 .

وبينت التربية أن أكثر من 45 ألف متقدم ومتقدمة سيخضعون للامتحان.

وأشارت الوزارة انه قد تم الانتهاء من استقبال طلبات الترشح للوظائف التعليمية والمهنية والمساندة، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة 48476 طلباً، وتمّ قبول 45573 منها.

وتوزعت الطلبات المقبولة على مديريات التربية والتعليم كما يلي: أريحا 1044 طلباً، والخليل 3768 طلباً، وبيت لحم 2719 طلباً، وبيرزيت 1197 طلباً، وجنوب الخليل 3373 طلباً، وجنوب نابلس 2360 طلباً، وجنين 4401 طلب، ورام الله 3571 طلباً، وسلفيت 1834 طلباً، وشمال الخليل 2727 طلباً، وضواحي القدس 1381 طلباً، وطوباس 1493 طلباً، وطولكرم 3424 طلباً، وقباطية 2609 طلبات، وقلقيلية 2010 طلبات، ونابلس 5182 طلباً، ويطا 2480 طلباً.