دعوات لمسيرات حاشدة في عدة مدن أمريكية تنديدا بالعدوان على "الأقصى"

دعت مؤسسات فلسطينية وحقوقية، أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في التظاهرات التي ستنظم خلال عطلة نهاية الأسبوع في عدة مدن رئيسية (شيكاغو، بوسطن، دالاس) وفي ميدان (تايمز سكوير الشهير) بمدينة نيويورك، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك .

وطالبت المؤسسات الجميع بالمشاركة في هذه المسيرات لإعلاء الصوت حول ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من جرائم "إسرائيلية" متصاعدة وتحديداً في المسجد الأقصى المبارك، لاسيما في شهر رمضان، وللضغط على الحكومة الأمريكية لإجبار الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على وقف عدوانها ضد شعبنا.