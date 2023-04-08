كوريا الشمالية تجري اختباراً لغواصة نووية مسيّرة

أجرت كوريا الشمالية، أمس الجمعة، اختباراً جديداً لغواصة نووية مسيّرة، في أحدث رد لها على المناورات الأميركية-الكورية الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: "أجرى معهد أبحاث علوم الدفاع الوطني في كوريا الديمقراطية اختباراً لنظام سلاح إستراتيجي تحت الماء بين 4 و7 نيسان/أبريل".

وأضافت وكالة الأنباء الكورية الشمالية: "الغواصة النووية المسيّرة "هيل-2" أجرت مُحاكاة تحت المياه قطعت خلالها مسافة 1000 كيلومتر".

وفي ذات الإطار، اختبرت كوريا الشمالية في الـ24 من آذار/مارس الماضي، نظاماً نوويا للهجوم تحت الماء، وأطلقت صواريخ "كروز" من غواصة جديدة قادرة على شنّ هجوم نووي.

وكشفت الوكالة عن إجراء تدريب على منظومة أسلحة جديدة مهمّتها التسبّب بـ"تسونامي" إشعاعي واسع النطاق، عبر انفجار تحت المياه لتدمير سفن وموانئ معادية.

وندّدت كوريا الشمالية بالتدريبات المشتركة التي تُجرى حالياً بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، ووصفتها بأنّها "بروفة حرب غير مسبوقة".