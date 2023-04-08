إصابة شاب برصاص الاحتلال في الخليل واقتحام طولكرم واغلاق بلدة الخضر ببيت لحم

أصيب صباح اليوم السبت 8/4/2023 شاب برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات في مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين خلال مواجهات اندلعت على مدخل المخيم، ما أدى الى إصابة شاب برصاصة في القدم، والعشرات بحالات اختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجراً، مدينة طولكرم وسط مواجهات عنيفة دون التبليغ عن وقوع اصابات.

وذكرت مراسلتنا، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وتمركزت في محيط مخيم نور شمس، ونشرت قناصتها في المنطقة المقابلة للمخيم.

ومن جهة اخرى أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الطريق الرئيسي الموصل إلى البلدة القديمة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال أغلقت منطقتي "التل" ودوار ستاد الخضر، ومنعت سيارات المواطنين من الخروج أو الدخول من وإلى الريف الغربي.

يشار الى ان المنطقتين تشهدان منذ أيام مواجهات مع قوات الاحتلال .