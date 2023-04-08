قناة عبرية: سنكون أمـــام واقـــع جديـد فأعداؤنا يعرفون نقاط ضعفنا

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن التقديرات الأمنية لكيان الاحتلال الصهيوني بأنه سيكون أمام واقع جديد لإدراك أعدائه نقاط الضعف لديه.

وقال المراسل العسكري للقناة 13 العبرية ألون بن دافيد: "سنكون أمام واقع جديد في ظل إدراك "أعدائنا" نقاط ضعفنا الحالية، لذلك سيستمرون في تحدي "إسرائيل".

وأضاف المراسل ألون بن دافيد :"تقديرات الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" تتسم بالسوداوية وتشير إلى بقاء احتمالات التصعيد خلال الأيتام المتبقية من رمضان، لكن التوتر لن ينتهي بانتهاء رمضان".

وكانت وقعت، أمس الجمعة، عمليتين فدائيتين في الأغوار و"تل أبيب"، حيث أسفرتا عن ثلاثة قتلى "إسرائيليين" و8 مصابين بعضهم بجراح خطيرة.

جدير ذكره أنه أُطلقت رشقة صاروخية كبيرة تقدر بـ35 صاروخة باتجاه الجليل المحتل، ما أحدث حالة من الصدمة لدى الأجهزة الأمنية الصهيونية من حجم المفاجأة بفتح ساحة قتال جديدة في ظل الساحات الموجودة أصلاً غزة والضفة والقدس والداخل المحتل.