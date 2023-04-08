مقتل شخص بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

قُتل شخص وأصيب آخر، الليلة الماضية، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة حيفا بالداخل المحتل.

وبحسب مصادر محلية، فقد قُتل محمود زكارنة (55 عاما) متأثرا بجروحه الحرجة، وأصيب شاب (18 عاما) في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا بالداخل المحتل، الليلة الماضية.

وأوضحت المصادر، أنه وصل المصابان في بداية الأمر بشكل ذاتي إلى قسم الطوارئ في مستشفى "رمبام"، بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ومن جانبها، فتحت شرطة الاحتلال تحقيقا في ملابسات الجريمة، مُدعيةً أن الخلفية جنائية دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.