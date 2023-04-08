أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت 8-4-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:49 ص
08 ابريل 2023
أسعار الخضروات والدجاج في غزة اليوم.jpg
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حافظت أسعار بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم السبت 8-4-2023، على ثبات أسعارها وخاصة الخيار والبندورة، فيما واصل البيض ارتفاعه.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم السبت 8-4-2023، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 1
2 خيار 2
3 بطاطس 1.7
4 كوسا 2
5 باذنجان 2.5
6 فلفل 8
7 جزر 2.5
8 ثوم 6
9 ملفوف 3
10 زهرة 2
11 قرع 3
12 ليمون 1.7
13 ملوخية 2
14 فصوليا 8
15 بصل 2
16 بيض 15
17 دجاج 10
18 لحمة 40
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