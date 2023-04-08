أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت 8-4-2023

حافظت أسعار بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم السبت 8-4-2023، على ثبات أسعارها وخاصة الخيار والبندورة، فيما واصل البيض ارتفاعه.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم السبت 8-4-2023، كما يلي: