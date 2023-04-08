أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت 8-4-2023

حافظت أسعار بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم السبت 8-4-2023، على ثبات أسعارها وخاصة الخيار والبندورة، فيما واصل البيض ارتفاعه.
وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم السبت 8-4-2023، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|1
|2
|خيار
|2
|3
|بطاطس
|1.7
|4
|كوسا
|2
|5
|باذنجان
|2.5
|6
|فلفل
|8
|7
|جزر
|2.5
|8
|ثوم
|6
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|2
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|1.7
|13
|ملوخية
|2
|14
|فصوليا
|8
|15
|بصل
|2
|16
|بيض
|15
|17
|دجاج
|10
|18
|لحمة
|40