هل طرأ تغير على أسعار صرف الدولار وباقي العملات اليوم السبت 8-8-2023؟

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات الرئيسية في الأسواق اليوم السبت 8-4-2023، استقراراً في أسعارها.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التغييرات والتحديثات التي تطرأ على أسعار صرف الدولار والعملات في الأسواق المحلية تبعاً لتطورات الأسواق العالمية.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم السبت 8-4-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.60

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.08

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.93

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12