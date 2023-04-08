بالفيديو اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في طوباس

اندلعت مواجهات، فجر السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجــهـــات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة تياسير شرق المحافظة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الشبان امطروا الآليات العسكرية التي اقتحمت البلدة بالحجارة، في تصدي للاقتحام.

وأشارت إلى أن القوات اطلقت الرصاص وقنابل الغاز اتجاه الشبان.

وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد ادريس واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وتشهد قرى ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مواجهات متكررة ومتصاعدة لا سيما مع بداية شهر رمضان، بين الأهالي والقوات "الإسرائيلية"، وسط اندلاع مواجهات.

وتتسبب هذه المواجهات التي يقمعها الاحتلال بقوة السلاح وبشكل مفرط، إصابات بجروح متفاوتة بين صفوف المواطنين.