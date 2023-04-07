بالفيديو اللحظات الأولى لعملية "تل أبيب" البطولية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:35 م
07 ابريل 2023
عملية تل ابيب4.jpg
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