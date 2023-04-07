فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية "تل أبيب" المزدوجة

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة العملية البطولية التي وقعت في "تل أبيب".

من جهتها قالت حركة حماس في بيان لها إن استمرار اعتداءات العدو الصهيوني على شعبنا ومقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى ستزيد جذوة المقاومة اشتعالا داخل فلسطين وخارجها، بل ستفجر المنطقة في وجه الكيان الصهيوني، وهو وحده من يتحمل عواقب ذلك.

ووجهت حماس التحية للأعمال البطولية للمقاومة في الضفة وغزة ومن لبنان، كما حيت حراك شعبنا وأمتنا في مختلف الساحات.

ودعت حركة حماس في بيانها للمزيد منه، فالأقصى معركتنا جميعا، محذرة العدو من الاستمرار في التمادي بالعدوان على شعبنا ومقدساته.

وقالت حركة "المجاهدين الفلسطينية" إن عملية تل أبيب المزدوجة البطولية "ضربة جديدة للمقاومة، يتهاوى أمامها أمن الكيان الصهيوني المؤقت، وتكشف هشاشته وضعفه".

وأكدت أن الشعب الفلسطيني "مصمم على حماية قدسية المسجد الأقصى بالدم والنار، من خلال اشعال الحالة الثورية الحقيقية نصرة للمسجد الأقصى".

وشددت "حركة الأحرار" على أن العمليات البطولية التي ينفذها "ثوار شعبنا وأبطال المقاومة، هي رسالة للاحتلال بأنه سيدفع ثمن عدوانه باهظاً وفي عمق الكيان".

وأكدت في بيان "أن المقاومة ستبقى شوكة في حلق الاحتلال، ونِداً له وسيفاً سيقطع دابره ويدحره عن أرضنا".

كما باركالقيادي في حركة حماي د. إسماعيل رضوان عملية تل أبيب النوعية التي جاءت ردا على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى والمعتكفين وعلى الاحتلال أن يتحمل كامل التداعيات المترتبة على استمرار عدوانه على الأقصى وأبناء شعبنا.

واكد رضوان في تصريح صحفي ان المقاومة المتصاعدة في الضفة وغزة والداخل المحتل ولبنان تؤكد على وحدة الساحات وتكامل المقاومة ردا على العدوان المتواصل على المسجد الأقصى.

كما باركت لجان المقاومة عملية تل أبيب البطولية واعتبرتها الرد الانجع والأمثل على جرائم العدو الصهيوني واجرامه بحق شعبنا ومسجدنا الأقصى المبارك .

واكدت ان عملية تل أبيب صفعة قوية وإختراق للأمن الصهيوني وتأكيد على أن الثأر للحرائر والمرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى لم ينتهي ولن ينتهي أبدا حتى تطهير مقدساتنا واجتثاث هذه الفاشية الصهيونية من أرضنا .

واشارت ان عملية تل أبيب تمثل قدرة المقاوم الفلسطيني على التنفيذ والتخفي وإيقاع الخسائر في صفوف الكيان الصهيوني ليثبت من جديد عجز العدو الصهيوني عن مواجهة شعبنا ومقاومتنا الباسلة

وقتل مساء اليوم الجمعة مستوطن إسرائيلي، وأصيب ستة "إسرائيليين" آخرين، في عملية دهس، وسط تل أبيب، حسب ما أوردته نجمة داوود الحمراء,

وقالت القناة /13/ العبرية إنه تم تحييد منفذ العملية، بعد أن أطلقت شرطة الاحتلال النار عليه، إثر انقلاب سيارته.