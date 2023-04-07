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عملية جديدة: إصابتان ميؤوس منها في إطلاق نار بشارع هرتسيليا في حيفا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:30 م
07 ابريل 2023
عملية جديدة: إصابتان ميؤوس منها في إطلاق نار بشارع هرتسيليا في حيفا
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