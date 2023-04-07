مساجد قطاع غزة تصدح بالتكبير ابتهاجاً بالعملية البطولية في "تل أبيب"

صدحت مساجد قطاع غزة مساء الجمعة بالتهليل والتكبير ابتهاجاً بالعملية البطولية في "تل أبيب".

وأفادت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الجمعة أن مستوطناً قتل، و اصيب عدد آخر بجروح بينهم حالات خطيرة في عملية دهس و إطلاق نار مزدوجة وقعت في "تل أبيب".

وبحسب مصادر عبرية، فقد قتل "اسرائيلياً" وأصيب 7 آخرين، بينهم إصابتان وصفت بالخطيرة جراء عملية دهس وإطلاق نار في أكثر من مكان في "تل ابيب".

وفي التفاصيل الأولية للعملية، أوضحت مصادر عبرية، بأن مقاوماً دهس مجموعة كبيرة من المستوطنين على شاطئ "تل ابيب- يافا"، وترجل وأجهز على المصابين.

وقالت شرطة الاحتلال إن سيارة صدمت عددا من الأشخاص في "تل أبيب" ثم انقلبت وتم تحييد السائق.