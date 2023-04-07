الجهاد الاسلامي: ملتزمون بالهدوء بقدر ما يلتزم به الاحتلال

قالت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، الجمعة، إنها ملتزمة بالهدوء بقدر ما تلتزم به "إسرائيل".

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قيادي في الحركة قوله: بـ"انتهاء جولة التصعيد التي اندلعت الليلة الماضية والتي جاءت ردا على العدوان على مخيم الرشيدية الفلسطيني في جنوب لبنان وعلى قطاع غزة".

وأضاف المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته: "إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما جرى، فهي من بدأت بالاعتداء على المصلين والمعتكفين في الأقصى، وكل ما حدث هو على خلفية المساس بالأقصى".

وأردف: "نتابع ما يجري وملتزمون بالهدوء بقدر ما تلتزم به إسرائيل، ونعمل وفق مبدأ الرد بالمثل" .

وأكد أنه "إذا عاود الاحتلال الاعتداء على المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فسيتجدد التصعيد وسنرد مباشرة".

ولفت المصدر إلى أن حركته "لن تسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك".

والليلة الماضية، شن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية ضد أهداف قال إنها تابعة لحركة "حماس" في عدة مناطق بغزة، فيما ردت فصائل فلسطينية مسلحة برشقات صاروخية تجاه ما يعرف بـ"مستوطنات غلاف غزة"، دون وقوع إصابات.

واقتحمت شرطة الاحتلال المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، فجر ومساء الأربعاء، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.