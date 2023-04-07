محدث بالفيديو والصور قتيل و إصابات خطيرة في عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب

أفادت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الجمعة أن مستوطناً قتل، و اصيب عدد آخر بجروح بينهم حالات خطيرة في عملية دهس و إطلاق نار مزدوجة وقعت في "تل أبيب".

وبحسب مصادر عبرية، فقد قتل "اسرائيلياً" وأصيب 7 آخرين، بينهم إصابتان وصفت بالخطيرة جراء عملية دهس وإطلاق نار في أكثر من مكان في "تل ابيب".

وفي التفاصيل الأولية للعملية، أوضحت مصادر عبرية، بأن مقاوماً دهس مجموعة كبيرة من المستوطنين على شاطئ "تل ابيب- يافا"، وترجل وأجهز على المصابين.

وقالت شرطة الاحتلال إن سيارة صدمت عددا من الأشخاص في "تل أبيب" ثم انقلبت وتم تحييد السائق.

من جهته أكد موقع "خدشوت هشيتخ" العبري وفق شهود عيان بأن سلاح المنفذ تعطل وهو يطلق النار وهو ما منع من حدوث مجزرة في المنتزه بـ "تل أبيب".





