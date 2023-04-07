قناة كان: حالة التأهب القصوى مستمرة في الشمال، والاحتمالات أن الجولة لم تنتهِ

ذكرت قناة كان العبرية مساء اليوم الجمعة أن حالة التأهب القصوى مستمرة في الشمال، وأن الاحتمالات أن الجولة لم تنتهِ.

وأوعز رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هليفي، بعد ظهر اليوم، الجمعة، باستدعاء قوات الاحتياط وخاصة الوحدات الهجومية في سلاح الجو، فيما أعلن الجيش صباح اليوم، أنه يحشد في المنطقتين الجنوبية والشمالية، مقابل قطاع غزة ولبنان، قوات نظامية من سلاحي المشاة والمدفعية، وذلك في أعقاب مداولات أمنية جرت خلال الليلة الفائتة.

ويأتي ذلك بعد غارات "إسرائيلية" واسعة في لبنان وقطاع غزة.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه استهدف ثلاثة أهداف في لبنان، وقال إنها تابعة لحركة حماس، وتقع في منطقة أطلِق منها صواريخ باتجاه الجليل الغربي، أمس. واستهدفت غارات أخرى 11 هدفا في قطاع غزة، ادعى الاحتلال أنها ورشات لصنع أسلحة تابعة لحماس و"مراكز أبحاث وتطوير" في جباليا، وكذلك أنفاق قريبة من السياج الأمني المحيط بالقطاع.