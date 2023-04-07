زوجة الأسير عدنان: الشيخ خضر عاني من أوضاع صحية بالغة الخطورة

أفادت زوجة الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان رندة موسى، بأن الشيخ خضر يعاني من أوضاع صحية بالغة الخطورة، مع مرور 61 يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقه.

وقالت موسى في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن الشيخ عدنان يعاني من التشنجات وخذلان في الأطراف والدوخة المستمرة مع كل تحرك، كما أنه يتقيأ الدم ولا يستطيع الوقوف على قدميه، فضلًا عن أنه بالكاد يستطيع شرب الماء.

وأضافت أن الشيخ عدنان ما زال موجودًا في مستشفى الرملة، ويتعرض لظروف اعتقال صعبة، مشيرًة إلى، أن قوات الاحتلال تواصل التضييق عليه، إذ تقوم بالتنغيص عليه حتى في نومه من خلال التفتيش والتدقيق المستمر في الليل والنهار.

وأوضحت أنه في المراحل الأخيرة من الإضراب، مضيفة:" نسأل الله له السلامة والنصر والتوفيق".

وحول الجهود المبذولة للإفراج عن الشيخ عدنان، بيّنت زوجته، أن هذه الجهود لا تعادل شيئا أمام التضحية التي يقدمها الشيخ داخل الزنازين وأمام هذا الاحتلال، داعية الجميع للوقوف إلى جانب زوجها ودعمه وتأييده حتة نيل حقه بالحرية.

وأشارت موسى، إلى أن رسالة زوجها هي أنه مستمر بالإضراب عن الطعام حتى ينال حريته، مضيفة" الشيخ خضر مُصر على مواصلة الإضراب، ويردد دائما إما النصر او الشهادة".

الجدير بالذكر أنّ الأسير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان تعرّض للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه نحو 8 أعوام في سجون الاحتلال، معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.