خبير بالشأن الدولي: الرسالة واضحة "تهديد الأقصى يستوجب ردودًا من خارج فلسطين"

أكد الخبير في الشأن الدولي د. طلال عتريسي، أن اجتماعات الكيان المتلاحقة وإعلان الاحتلال بعدم الرغبة في الدخول في حرب مع لبنان، يعبر عن حالة غير مستقرة للكيان.

وقال عريسي في تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة، إن ما حصل من قصف لـ لبنان هو فقط لحفظ ماء الوجه، ولم يتعمد الاحتلال إيقاع الخسائر حتى لا يدخل في حرب، مشيرًا إلى أنه يعرف ثمنها جيداً.

وأضاف أن كل الاستهدافات التي قام بها الاحتلال لجنوب لبنان لم توقع خسائر كبيرة باستثناء كوخ لتربية الدواجن فقط لا غير.

وتابع الخبير في الشأن الدولي: "في تقديري إن ما حصل كان مفاجئاً للعدو، فهو لم يتوقع أن يحصل هذا القصف من جنوب لبنان، وخاصة بهذه الغزارة".

وشدد عتريسي، على أن "الرسالة الواضحة والقوية أن تهديد الأقصى والاعتداء عليه يستوجب ردوداً من خارج فلسطين، وبالتالي العدو يفهم ماذا يعني ذلك".

وأوضح أن الاحتلال يخشى من الدخول في مواجهة متعددة الجبهات، مبينًا أنه يقوم بالمناورات المختلفة والتي تحاكي فتح حرب على عدة جبهات.

وتوقع عتريسي، أنه "عندما تفتح كل الجبهات فالمعركة المقبلة ستكون معركةً حاسمة جداً، ورسالة الصواريخ من لبنان أمس لها علاقة بالمستقبل الإستراتيجي للمعركة القادمة".