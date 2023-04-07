مستوطنون يهاجمون مركبات ويحرقون بيوتًا بنابلس وبيت لحم

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الجمعة، بأن قطعان المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين في عدة مناطق، بمحيط مدينة نابلس.

وأوضحت المصادر المحلية، بأن مستوطنين تجمعوا في عدة شوارع بمحيط نابلس منها حوارة، وقرب قرى وبلدات فروش بيت دجن، والساوية، ودير شرف، ونفذوا أعمالا استفزازية، وهاجموا مركبات المواطنين.

وفي نابلس، أحرق مستوطنون، اليوم الجمعة، بيوتا بلاستيكية في فروش بيت دجن شمال شرق نابلس.

وحسب المصادر المحلية، فقد هاجم عدد من المستوطنين محيط القرية، وأحرقوا بيوتا بلاستيكية تعود للمواطنين فادي كنعان، وعميد شاكر.

وأضاف دغلس بأن المستوطنين أحرقوا كميات من الأسلاك المعدنية، المخصصة للقيام بأعمال السياج، تعود للمواطن عبد الباسط بشارات.

وفي بيت لحم، أغلق مستوطنون، اليوم الجمعة، المدخل الجنوبي لبلدة الخضر، جنوب بيت لحم، مبينًا أن المستوطنين تجمهروا عند منطقة النشاش، وأغلقوا المدخل أمام حركة المواطنين، وهاجموا مركباتهم.