إصابة العشرات جراء قمع الاحتلال لمسيرات منددة بالاستيطان في الضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح واختناق بالغاز، الجمعة، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسيرات منددة بالاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية خرجت ببلدات بيت دجن وبيتا وقريوت بمحافظة نابلس وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية.

وأشعل المشاركون في الاحتجاجات إطارات سيارات تالفة، ونددوا بالاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية.

وفي كفر قدوم، إن 6 شبان أصيبوا برصاص معدني خلال قمع الجيش للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قلقليلة

وذكرت المصادر المحلية، أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في بيت دجن وبيتا وقريوت بمحافظة نابلس.

وحسب الهلال الأحمر، فقد تعاملت طواقمه مع ٥ اصابات في الضفة الغربية، توزعت 3 منها في حلحلول وبيت أمر منهم ٢ رصاص حي وأخرى مطاط، إلى جانب إصابة رصاص حي بالكتف لشاب من الفارعة نقل إلى م. التركي، فضلًا عن اصابة بالاختناق جراء استنشاق غاز بيت دجن.

وتشهد مناطق الضفة المحتلة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين.