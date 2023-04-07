الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية الأغوار

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول العملية التي وقعت بالأغوار وأسفرت عن قتيلين وإصابة بالغة الخطورة.

وقالت القناة 12 العبرية: من الاحتمالات التي تفحصها القوات أن المنفذ صدم سيارته بالسيارة التي كانت تستقلها الثلاثة مستوطنات، ما أدى إلى انحراف مركبتهن وتوقفها، ومن ثم ترجل من سيارته وأطلق عليهن النار عن قرب".

وأضافت القناة العبرية: "الفرق الطبية في هداسا تكافح لإنقاذ حياة المصابة الثالثة في عملية إطلاق النار وحالتها الآن "حرجة جدا"

من جانبها قالت مصادر عبرية: "بعد 20 دقيقة أدركت الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال أن ما حصل عملية وليس حادث سير، ما أعطى فرصة لانسحاب المنفذ بسلام".

ونقل موقع القناة 7 العبرية، عن قائد الشرطة يعكوب شبتاي حول عملية الأغوار قوله: "أدعو كل مستوطن يمتلك سلاح مرخص وبارع في استخدامه، لحمله هذه الأيام".