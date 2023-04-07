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عدسة "فلسطين اليوم" ترصد آثار دمار العدوان "الإسرائيلي" على غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:19 ص
07 ابريل 2023
عدسة "فلسطين اليوم" ترصد آثار دمار العدوان "الإسرائيلي" على غزة.
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