عدسة "فلسطين اليوم" ترصد آثار دمار العدوان "الإسرائيلي" على غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:19 ص
07 ابريل 2023
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 عدسة "فلسطين اليوم" ترصد آثار دمار العدوان "الإسرائيلي" على غزة.

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