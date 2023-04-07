بالفيديو والصور قتيلان وإصابة بالغة الخطورة في عملية إطلاق نار بالأغوار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:29 ص
07 ابريل 2023
عملية اطلاق نار بالاغوار
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أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل مستوطنين (إسرائيليين) وإصابة ثالث بجراح بالغة؛ صباح اليوم الجمعة، في عملية اطلاق نار فدائية نفذها فلسطيني قرب مفرق حمرة بالأغوار.

وذكرت القناة 12 العبرية أن عملية إطلاق النار في الأغوار صعبة وقاسية جدا، فيما تمكن منفذ العملية من الانسحاب من المكان ويجري جيش الاحتلال عمليات بحث عنه.

وأوردت صحيفة "معاريف" العبرية، أن مستوطنين قتلا وأصيب ثالث سجلت في عملية إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب الأغوار والتي أسفرت عن إصابة مقتل مستوطنين وإصابة ثالث

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