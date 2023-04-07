بالفيديو والصور ثلاثــــة قتلى في عملــــية إطلاق نار بالأغوار

قتل ثلاثة "إسرائيليين"، اليوم الجمعة 7-4-2023، في عملية إطلاق نار وقعت بالأغوار قرب أريحا بالضفة المحتلة.

واعترفت القناة الـ14 العبرية، بمقتل ثلاثة مستوطنات في عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة الحمرة في الأغوار قرب مدينة أريحا.

وبحسب مراسلنا فقد ارتفع عدد القتلى الصهاينة نتيجة العمليات البطولية لـ 20 قتيلا و133 مصابا في صفوف الاحتلال منذ بداية عام 2023.

فيما ذكرت المصادر العبرية، إنه تم تأكيد مقتل ثلاثة مستوطنات في عملية اطلاق النار التي وقعت قرب أريحا، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب من مكان العملية.

وبدورها، قالت نجمة داود الحمراء: "مسعفو نجمة داود يعلنون عن مصرع ثلاثة مستوطنات في العشرينات من العمر ويقدمون العلاج الطبي لثالثة تبلغ من العمر حوالي 40 عامًا حالتها حرجة بإصابات متعددة في كافة جسدها - تم استدعاء مروحية".

وقالت وسائل الإعلام العبرية تعليقاً على العملية: "هذه عملية قاسية ويوم قاسٍ جداً يمرّ على "إسرائيل".

وفي ذات الإطار وفي أعقاب العملية شاركت طائرات الاحتلال في البحث عن منفذي عملية إطلاق النار في الأغوار.

من ناحيتها قالت مراسلة القناة 13 العبرية: "مركبة المستوطنات تعرضت لإطلاق نار من كل جانب، وكانت عملية اغتيال واضحة" على حد وصفها.















