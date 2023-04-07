الذكرى الـ 19 لاستشهاد المجاهد إبراهيم سريس

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

كان مخيم بلاطة بنابلس على موعد مع فارسه إبراهيم خالد سريس في 8 ديسمبر 1987م، لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة، وعانت مرارة التهجير القسري حيث تعود جذورها إلى يافا المحتلة، وقد تلقى تعليمه في مدارس المخيم.

انضم فارسنا إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي ومن ثم التحق في سرايا القدس الجناح العسكري للحركة. وقد شارك في إلقاء القنابل والعبوات على جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.

شهيداً على طريق القدس

في 7 أبريل 2004م، وقع اشتباك مع قوات الاحتلال قرب المدرسة حيث كان شهيدنا يتلقى تعليمه، وقد خرج مع زملائه للتصدي لقوات الاحتلال، وإلقاء القنابل والحجارة صوب الجنود، فقام أحد الجنود الصهاينة بإطلاق النار تجاهه، فاستشهد بعد نحو أربع ساعات من النزف المتواصل.