بالفيديو والصور إصابة شابين واعتقال أربعة آخرين من الخليل

أصيب شابين واعتقل أربعة آخرين، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة.

وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقتي "خلة العين والطربيقة" في بلدة بيت أمر، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الأسيرين المحررين علام يوسف زعاقيق، وفراس ابراهيم أبو ماريا بعد الاعتداء عليه بوحشية أمام عائلته.

وأضاف:" إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وتلك القوات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين (24 عاما) بالرصاص الحي في الحوض والفخذ الأيمن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخليل الحكومي، وصفت الاصابات ما بين المتوسطة والخطيرة".

وأفادت مصادر أمنية، ان قوات الاحتلال اعتقلت أيضا يوسف بدر عوض من بيت أمر، وإيهاب هشام أبو زهرة من بلدة يطا جنوب الخليل.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة اعتقال الاحتلال لشابين من بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد مداهمة منازلهم.







