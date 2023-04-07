اعتقال 12 شاباً خلال مظاهرات بالداخل المحتل

أعلنت الشرطة الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، أنها اعتقلت، الليلة الماضية، 12 شابا، خلال الاحتجاجات التي خرجت في عدة بلدات عربية بالداخل المحتل.

وجاءت هذه التظاهرات من الفلسطينيين في الداخل المحتل؛ تنديدا باعتداء الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه.

وبحسب بيان لشرطة الاحتلال فإنه "اعتقل أفراد الشرطة "الإسرائيلية" في الساعات الأخيرة 12 مشتبهًا للاشتباه بقيامهم بما أسمته بــ"أعمال شغب" في الناصرة، سخنين وكفر مندا"

وجاء في البيان "قام أفراد شرطة شّمال فلسطين المحتلة بتفريق المتظاهرين، وتمّ القبض على 12 منهم، وأحيلوا للتحقيق الذي في نهايته سيقرر إذ سيتم إحالتهم غدًا إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمّة التّحقيق".