حماس: ندين الاعتداء السافر على لبنان ونؤكد وقوفنا إلى جانبه

أدانت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، الاعتداء السافر على لبنان باستهدافه محيط مدينة صور فجر اليوم، ما يعكس حالة التوحّش لدى قيادة الاحتلال الفاشي، وسياساته التي تهدّد الأمن والسلم في المنطقة بانتهاكه سيادة الدول العربية الشقيقة وحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي: "نحمّل الكيان الصهيوني وقيادته الفاشية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير، ونؤكّد وقوفنا وتضامننا مع لبنان والشعب اللبناني الشقيق، وندعو جامعة الدول العربية إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وغطرسته وانتهاكاته التي تجاوزت كل حدود".