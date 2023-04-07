بالفيديو استهداف قوات الاحتلال بعبوة قرب جسر جبع شمال القدس 

استهدف مقاومون فلسطينيون، اليوم الخميس، قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة محلية الصنع قرب جسر جبع ببلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال استهدفت الصحفيين بالقنابل الغازية أثناء اقتحامها البلدة، مشيرةً إلى أن القوات أغلقت جسر جبع، وهو المدخل الوحيد الواصل إلى البلدة من بلدة الرام، قبل أن تعيد افتتاحه.

وذكرت المصادر ذاتها، أن القنابل الغاز التي اطلقتها قوات الاحتلال تسببت في إشتعال النيران في منزل في بلدة الرام.

وتابعت: إن "قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين، وعاتت فيها خرابًا، بعد أن قامت بتفتيش ممتلكاتها".

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اندلعت مواجهات بين الشبان قوات الاحتلال، كما واندلعت مواجهات في الحي الثوري.

واستخدمت القوات القوة المفرطة في قمع المواطنين، كما تضيف المصادر.

وتداول مواطنون، مقطع مصور، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتقال قوات الاحتلال، لشبان في حي الثوري بسلوان، بعد الاعتداء عليهم، وتكبيل ايديهم بأربطة.