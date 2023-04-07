المجاهدين بغزة تعلن استهداف طائرات الاحتلال بصاروخ (جو- أرض)

أعلنت كتائب المجاهدين في قطاع غزة، اليوم الخميس، من تصدي مجاهديها للطائرات الحربية الصهيونية المعادية في سماء قطاع غزة واستهدافها بصاروخ أرض - جو.
نص بيان البلاغ العسكري:
بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
بلاغ عسكري مقتضب.
بحمد الله وتوفيقه تمكنت مجموعة مجاهدة من وحدة الدفاع الجوي في كتائب المجاهدين من التصدي للطائرات الحربية الصهيونية المعادية في سماء قطاع غزة واستهدافها بصاروخ أرض - جو.
وذلك في تمام الساعة11:20 من مساء اليوم الخميس (15 رمضان 1444ه) الموافق 6 أبريل 2023 م.
ونؤكد أن مجاهدينا الأبطال بالمرصاد لقوات العدو الغاصب، وعلى أتم الجهوزية للتصدي لأي عدوان على شعبنا.
الإعلام العسكري
"كتائب المجاهدين"
الخميس 15 رمضان 1444 ه
الموافق 6 أبريل 2023 م.