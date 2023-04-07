المجاهدين بغزة تعلن استهداف طائرات الاحتلال بصاروخ (جو- أرض)

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:00 ص
07 ابريل 2023
مقاتل من حركة المجاهدين في غزة
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أعلنت كتائب المجاهدين في قطاع غزة، اليوم الخميس، من تصدي مجاهديها للطائرات الحربية الصهيونية المعادية في سماء قطاع غزة واستهدافها بصاروخ أرض - جو.

نص بيان البلاغ العسكري:

بسم الله الرحمن الرحيم

{ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }

بلاغ عسكري مقتضب.

بحمد الله وتوفيقه تمكنت مجموعة مجاهدة من وحدة الدفاع الجوي في كتائب المجاهدين من التصدي للطائرات الحربية الصهيونية المعادية في سماء قطاع غزة واستهدافها بصاروخ أرض - جو.

وذلك في تمام الساعة11:20 من مساء اليوم الخميس (15 رمضان 1444ه) الموافق 6 أبريل 2023 م.

ونؤكد أن مجاهدينا الأبطال بالمرصاد لقوات العدو الغاصب، وعلى أتم الجهوزية للتصدي لأي عدوان على شعبنا.

الإعلام العسكري

"كتائب المجاهدين"

الخميس 15 رمضان 1444 ه

الموافق 6 أبريل 2023 م.

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