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تفاصيل الخبر
صفارات الانذار تدوي في مستوطنات (غلاف غزة)
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:23 ص
07 ابريل 2023
صفارات الانذار تدوي في مستوطنات (غلاف غزة).
يتبع..
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