صفارات الانذار تدوي في مستوطنات (غلاف غزة)

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:23 ص
07 ابريل 2023
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 صفارات الانذار تدوي في مستوطنات (غلاف غزة).

يتبع..

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